Docufilm Renzi su Firenze, Lega: "Patrimonio culturale piegato a uomo politico dall'ego smisurato"

"È inaccettabile che un patrimonio culturale come piazza del Duomo sia di fatto 'sequestrata' un giorno intero per fare da palcoscenico all’ennesima trovata mediatica dell’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi il quale, evidentemente, considera il centro storico come il salotto di casa - dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni - con la complicità dell’amico sindaco-sodale Nardella; il tutto, si apprende, a costo zero.

Riteniamo quantomeno inopportuno che il patrimonio culturale degli italiani sia piegato alle velleità di un uomo politico alla costante ricerca di notorietà; la cultura ed i beni culturali non sono strumenti di propaganda, tantomeno possono fare da contorno ad un personaggio dall’ego smisurato, che di storielle ne ha raccontate talmente tante che gli italiani ne hanno piene le tasche".

"I giorni in cui verrà trasmesso il programma di Renzi - dichiara Federico Bussolin, Coordinatore toscano Lega giovani - noi ascolteremo quella Firenze che Renzi che ha abbandonato da sindaco e da presidente della Provincia. Quella delle periferie, dei commercianti abbandonati e degli illusi dal progetto della cultura del bello. Di questo ha bisogno Firenze”.

Fonte: Lega provinciale Firenze

