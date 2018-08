Empoli-Cagliari, polizia al lavoro per la sicurezza: le info utili a Serravalle

Si va verso l'inizio della Serie A e anche il servizio d'ordine della polizia di Empoli si prepara. Domenica 19 agosto allo Stadio Carlo Castellani alle 20.30 è di scena la partita tra Empoli e Cagliari, valida per la prima giornata di campionato, e sono attesi tra i 250 e i 300 tifosi ospiti (circa un centinaio da Cagliari). Il commissariato di via Gramsci è al lavoro per il primo Gos - Gruppo Operativo Sicurezza - del campionato, saranno circa 100 le forze dell'ordine e gli altri addetti chiamati per le partite di Serie A dell'Empoli.

Per quanto riguarda lo stadio, saranno aperte sia la curva nord sia la tribuna laterale sud. La viabilità cambierà: la rotonda di via Bisarnella sarà osservata speciale. Alcuni accorgimenti sono stati presi durante il corso della partita di Coppa con il Cittadella. Ad esempio, la presenza di torri faro di associazioni di volontariato locali per la nuova rotatoria.

Le attività commerciali a ridosso dello stadio potranno continuare il loro esercizio, sarà garantito l'accesso nella zona: la polizia transennerà l'area e ci saranno degli steward con il personale dei carabinieri, i quali apriranno l'accesso al settore recintato. Non cambia la zona di parcheggio per gli ospiti, mentre per la stampa sarà al Palazzetto delle Esposizioni.

Gli orari: dalle 16.30 sarà chiusa la zona di cui sopra, alle 18 partiranno i servizi di sicurezza, alle 19 sarà aperto lo stadio. I tifosi di Empoli e Cagliari non sono 'amici', ma non intercorre neppure una grossa rivalità. Dalla polizia affermano: "Confidiamo nella sportività dei fan cagliaritani e nel clima di cordoglio dopo la tragedia di Genova, vogliamo uno spettacolo civile".

Non ci saranno problemi durante il campionato per le partite in contemporanea con la Fiorentina. La Toscana è stata annessa - contrariamente agli anni scorsi - ai match 'sfalsati'. Come Milan e Inter, Torino e Juventus, Roma e Lazio, Genoa e Sampdoria, anche Empoli e Fiorentina non giocheranno lo stesso giorno alla stessa ora.

