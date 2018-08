Guasto alla rete idrica: rubinetti a secco in via Ponte di Mezzo e strada chiusa

Un tube dell'acquedotto si è rotto questo pomeriggio in via Ponte di Mezzo a Firenze, tra via Mariti e via Circondaria, creando anche disagi al traffico: a causa della perdita d'acqua in strada, il Comune spiega che è stato deviato sulla preferenziale di viale Corsica.

Transito regolare invece sulla direttrice Corsica-Benedetto Dei.

Il comunicato di Publiacqua

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che nel pomeriggio di oggi si è verificata la rottura della rete idrica DN 300 (30 centimetri di diametro) di via Ponte di Mezzo, tratto da via Mariti e via Circondaria.

I nostri tecnici hanno già dato inizio ai lavori propedeutici alla riparazione con le chiusure ed i sezionamenti necessari a ridurre al minimo il disagio.

Al momento di stanno registrando abbassamenti di pressione nel tratto interessato ed alle traverse limitrofe. Una volta terminato il sezionamento della rete i disagi saranno limitati alle utenze di via Ponte di Mezzo, tratto indicato.

I nostri tecnici proseguiranno il lavoro ad oltranza ed il termine è previsto tra la tardissima serata e le prime ore della notte. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto potrà creare loro.

Fonte: Publiacqua spa

