Si è messo in piedi sul cornicione al primo piano di un palazzo all'angolo tra piazza Signoria e via dei Gondi, davanti a uno degli ingressi di Palazzo Vecchio. L'uomo, 51 anni, di origine algerina, sarebbe stato licenziato e per disperazione ha inscenato questa forma di protesta chiedendo un nuovo lavoro.

La zona, da circa un'ora, è stata transennata: sul posto polizia, vigili del fuoco, 118 e polizia municipale.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

