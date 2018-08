Mercato di Ferragosto, Confcommercio: "Incassi ok e servizio garantito"

“Trapela ovunque l'ansia di un riallienamento da parte di Giulio Garzella rispetto alla nuova Giunta Comunale, una volta che il suo presidente Antonio Veronese è stato sonoramente bocciato dal voto amministrativo” – rilancia il Referente Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio: “Purtroppo, con questa richiesta ha creato un precedente gravissimo che rischia di danneggiare pesantemente il lavoro futuro degli operatori del mercato. Infatti, come non è mai accaduto prima, d'ora in poi l'amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà, prevista dal Codice del Commercio, di non far svolgere più alcun mercato in occasione delle Festività, con danni ed effetti concreti sul lavoro e le prospettive di reddito di tutti gli operatori”.

“Siamo riusciti a sventare questa prima minaccia” – concludono Palermo e Giovarruscio - “ma siamo consapevoli che il disegno di utilizzare il Mercato di via Paparelli per ottenere crediti politici continerà anche nei prossimi mesi. Noi continueremo a vigilare e a tenere gli bene occhi aperti, difendendo i diritti degli operatori di via Paparelli”.