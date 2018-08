A Montecatini è ancora Incanto Liberty

Ad agosto a Montecatini Terme è ancora Incanto Liberty, l’evento che, giunto alla sua terza edizione e organizzato dall’Associazione “Il cavallo e l’uomo”, vede anche quest’anno coinvolte nella sua realizzazione molte importanti istituzioni del territorio quali il Comune e le Terme, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, l’Ippodromo Snai Sesana, ViVal Banca, i negozi del Centro Commerciale Naturale di Montecatini Terme, l’Associazione friulana appassionati carrozze, la federazione italiana sport equestri e la scuderia La Torre.

La tre giorni appena conclusasi dedicata alle carrozze (13-15 agosto) con cui si è aperta la manifestazione ha riscontrato, anche quest’anno, il favore del pubblico. Molti i montecatinesi e i turisti accorsi lunedì sera per l’apertura della kermesse e per la parata dei 16 equipaggi che hanno sfilato per le strade della città terminando il proprio percorso davanti al Palazzo Comunale.

L’appuntamento con Incanto Liberty si è ripetuto nella mattina del Ferragosto nel Parco Termale dove si è svolto il 1° concorso di attacchi d’eleganza in occasione del quale si sono potuti ammirare cavalli, carrozze e cavalieri nella mise di tradizione.

L’apice della tre giorni, ovviamente, ha avuto luogo la sera del 15 agosto: gli equipaggi hanno sfilato all’Ippodromo Sesana durante il Gran Premio Città di Montecatini, a cornice di un avvenimento già di per sé consolidato, incantando i moltissimi spettatori presenti.

Ad agosto Incanto Liberty continua proponendo un cartellone di appuntamenti di spessore molti dei quali dedicati a Galileo Chini dal momento che nel 2018 ricorre il centenario della decorazione della volta del Palazzo Comunale da parte dell’artista cui si deve il volto liberty della città.

Ecco in dettaglio le prossime iniziative:

24 agosto - Caffè Storico delle Terme Tettuccio – ore 10.30, nell’ambito di Biblioterme, la Prof.ssa Nicoletta Giovannelli terrà una conferenza dal titolo “Galileo Chini. Da Montecatini a Porretta riscoperta e tutela del patrimonio”. La partecipazione a Biblioterme è gratuita presentando all’ingresso de Il Tettuccio la tessera della Biblioteca o comunicando di voler assistere all’evento.

26 agosto - ore 10.30 - Salone Storico delle Terme Excelsior - inaugurazione della mostra fotografica, dall’archivio storico Rosellini, dal titolo “Le carrozze a Montecatini… la tradizione continua” a cura di Roberto Pinochi e Bruno Fortina.

A seguire, in Palazzo Comunale, visita del MO.C.A. e, al 1° piano del Palazzo presentazione ufficiale da parte del Prof. Paolo Bellucci e della Prof.ssa Nicoletta Giovannelli di “Galileo Chini a Montecatini”, mostra fotografica celebrativa dell’opera di Galileo Chini e della Volta Comunale, datata 1918, affrescata dall’artista. La rassegna, ad ingresso gratuito, sarà visitabile negli orari di apertura del Palazzo Comunale.

La rassegna fotografica, dall’archivio storico Rosellini, dal titolo “Le carrozze a Montecatini… la tradizione continua" a cura di Roberto Pinochi e Bruno Fortina sarà allestita “in anteprima" all’Ippodromo Sesana, nella "Sala Varenne” dal 18 al 25 agosto e sarà visitabile negli orari di apertura della struttura (giovedì e sabato) e giovedì 23 agosto alle ore 21.30 Roberto Pinochi e Bruno Fortina, illustrando le foto, terranno una conferenza dal titolo “Il rapporto dei cavalli con la città”.

E la manifestazione prosegue a settembre con una serie di interessanti appuntamenti che vedranno protagonisti famosi esperti e conoscitori della città e del suo “incanto”.

A settembre l’evento aspetta i cittadini con:

01 Settembre ore 17.30 – Salone storico Terme Excelsior - Conferenza dell’Arch. Claudia Massi “L’edilizia residenziale a Montecatini nei primi del 900”

07 settembre ore 18 – Terme Tettuccio, Salone Portoghesi – presentazione dell’ultimo libro di Roberto Pinochi dal titolo “La strana fuga del tempo”

08 settembre ore 17.00 – Salone storico Terme Excelsior e, a seguire, Palazzo Comunale - performance itinerante dell’artista Vieri Chini dal titolo “Galileo Chini. Lettura itinerante tra le opere cittadine” a cura della Prof.ssa Nicoletta Giovannelli

16 settembre – ore 10.30 - Caffè Storico delle Terme Tettuccio – presentazione del libro ”Il Novecento a Montecatini” di Galileo Guidi. Sarà presente l’autore. Interverranno Vannino Chiti e Famiano Crucianelli

21 settembre ore 20.00 al Grand Hotel La Pace cena di gala finalizzata alla raccolta di fondi per il restauro delle opere di Galileo Chini a Montecatini, cena alla quale interverrà tra gli altri il Prof. Fabio Benzi, storico d’arte e massimo esperto delle opere di Galileo Chini

22 settembre ore 10 - Salone storico Terme Excelsior - presentazione dell’Archivio Chini da parte della Dott.sa Annantonia Martorano e del Prof. Paolo Bellucci che presenta il repertorio delle opere di Galileo Chini. Ospite speciale, Paola Chini. A seguire, visita guidata del Palazzo Comunale con la quale si chiude, là dove era iniziata, la 3° edizione di “Incanto Liberty”.

