Riempiono piscina con l'acqua del rubinetto nell'Aretino: scatta la sanzione

Riempe la piscina di casa a Loro Ciuffenna con l'acqua del rubinetto, ma un tecnico di Publiacqua ha rilevato un consumo anomalo e ha avvertito il Comune. La polizia municipale ha quindi controllato l'abitazione accertando che vi era una piscina che era stata riempita con l'acqua del rubinetto. Adesso per i proprietari scatterà una sanzione. La normativa dice che per riempire le piscine andrebbe usata l'acqua di un pozzo di proprietà o in alternativa richiedere un'autobotte dal gestore idrico.

