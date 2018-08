Sorpresa a rubare in cabina al mare: accerchiata da un centinaio di persone

È stata sorpresa a rubare dentro una cabina di uno stabilimento balneare a Livorno ed è stata circondata da un centinaio di persone che hanno iniziato ad inveirle contro. La donna, 39 anni, originaria di Benevento e residente in provincia di Milano, è stata denunciata per furto, possesso ingiustificato di un martelletto frangi vetro, e per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, avendo reagito contro i poliziotti intervenuti.

Scattata una denuncia, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e per inosservanza all'ordine di allontanamento dall'Italia, anche per un tunisino di 33 anni, anche lui presente nello stabilimento balneare e che secondo alcuni bagnanti sarebbe stato in compagnia della 39enne: quando gli agenti lo hanno avvicinato avrebbe iniziato a inveire e minacciare sia i poliziotti che gli altri presenti.

