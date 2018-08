Tratti in salvo tre turisti spinti al largo dalla corrente

Salvataggio in mare ieri pomeriggio, intorno alle 15, per tre turisti finiti al largo trasportati dalla corrente a bordo di 2 materassini. Complice il vento protagonista della giornata di ieri, tre turisti, a bordo di due materassini, sono stati velocemente trasportati a largo dalla corrente.

A monitorare la situazione il bagnino della postazione 1 e il bagnino del Bagno Camilla, che hanno osservato tutta la scena tramite i cannocchiali. Una volta preso coscienza del pericolo, Alessandro Agnorelli, bagnino della cooperativa di guardia nella postazione 1, e Luigi Valori, Direttore del Bagno Camilla in sostituzione del bagnino in pausa pranzo, non hanno esitato a salire sulle canoe per raggiungere a largo i turisti.

Un salvataggio che si è spinto fino alla spiaggia di Donoratico, nel Comune di Castagneto Carducci, dove sono stati fatti scendere i turisti: fortunatamente solo tanta paura per loro, nessuno dei quali, infatti, ha avuto bisogno di ricorrere a cure né assistenza medica.

Dopo aver messo in sicurezza i turisti, i due addetti al salvataggio sono rientrati in sede a bordo del quad, il mezzo acquistato ad inizio stagione dall’amministrazione per far fronte a situazione come questa. Un’azione di sinergia congiunta che è riuscita ad evitare il peggio per i bagnanti.

Fonte: Comune di Bibbona - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Bibbona