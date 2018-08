Aeroporto, Bettarinirisponde all'opposizione: "Nostri atti sono corretti"

"Tutti i nostri atti sono corretti e la giunta ha massimo rispetto del consiglio comunale, che verrà messo in condizione di decidere con tutti gli elementi conoscitivi disponibili". Lo afferma l'assessore all'urbanistica Giovanni Bettarini in merito alla posizione dei consiglieri di Firenze riparte a sinistra sull'aeroporto. "Nelle audizioni previste in commissione a fine agosto e poi naturalmente in consiglio comunale - dichiara Bettarini - forniremo tutti i pareri e i documenti aggiornati. Nessun disprezzo per l'assemblea cittadina, tanto più che in commissione, il 29 agosto, avremo anche l'Enac, ulteriore elemento per corroborare il dibattito. I consiglieri di opposizione evitino quindi di evocare colpi di mano agostani: come sempre il comportamento della giunta è improntato alla massima trasparenza e correttezza".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

