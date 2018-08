Aggredisce 29enne con coltello e scappa, carabinieri sulle sue tracce

Un cittadino pakistano 29enne, incensurato e in regola con la normativa sul soggiorno, è rimasto gravemente ferito nel corso di una lite con un connazionale ad Agliana: quest'ultimo lo ha colpito al collo probabilmente con un coltello da cucina e si è dato alla fuga a piedi. I carabinieri sono sulle sue tracce, cercando anche l'arma utilizzata. Vittima ed aggressore erano ospitati da un connazionale, che ha assistito all’aggressione, in un piccolo appartamento di via Nazario Sauro, dove condividevano una piccola stanza. Tutto è nato oggi pomeriggio per motivi che non sono stati ancora chiariti. Il 29enne è ricoverato in codice rosso al San Jacopo di Pistoia, ma non in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni a disposizione, l'aggressore è scappato portando via le proprie cose dall'appartamento, non risulta avere una stabile dimora ed è ricercato anche nelle province limitrofe.

