Aggredito 28enne a Sovigliana, ombre sul caso

Pochissimi gli indizi a disposizione per i carabinieri della compagnia di Empoli che dovranno risolvere il caso del 28enne cinese aggredito lungo viale Togliatti a Sovigliana di Vinci. Il giovane, trovato a terra con abrasioni e probabili ferite da taglio, non sembra intenzionato a collaborare, affermando di non capire la lingua. Lo stesso hanno fatto altre persone di origine asiatica che avevano formato un capannello all'arrivo dell'ambulanza delle Pubbliche assistenze di Empoli. La pattuglia del Norm era di passaggio in zona quando ha visto i sanitari inviati dal 118 e si sono fermati per prestare ulteriore soccorso. Da qui è partito l'enigma e i minuti precedenti all'aggressione sembrano non avere testimoni. Ci sono telecamere di videosorveglianza in quel tratto? Sì, ma i militari di Vinci dovranno assicurare che quelle presenti, se funzionanti, abbiano ripreso elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Il 28enne nel frattempo è stato portato all'ospedale 'San Giuseppe'; di Empoli in codice giallo, dove ha continuato a trincerarsi chiedendo di non essere disturbato. Non sono accorsi ancora nemmeno dei parenti e tra i dati su cui si indaga anche se il giovane era a piedi o su qualche mezzo di locomozione. E ancora, se è stato un duello o un'aggressione tutti contro uno. Inutile dire che anche sui motivi delle botte sorge un grande punto interrogativo. Nei prossimi giorni se ne potrà sapere di più.

Tutte le notizie di Vinci