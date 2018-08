Crollo ponte Morandi, Salvini alla Versiliana: "Non sarà un'altra Viareggio"

"Non sarà un'altra Viareggio": così il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini coglie l'opportunità per rassicurare dal palco della Versiliana di Marina di Pietrasanta parlando della strage del ponte Morandi di Genova. Le connessioni non ci dovranno essere, almeno dal punto di vista giudiziario: "Il mio impegno è che non ci sia un'altra Viareggio sia come strage che come tempi della giustizia. Chi ha sbagliato deve finire in galera. Nessuna vendetta ma giustizia e verità", ha affermato il segretario del Carroccio. Questa mattina ai funerali di Stato per i morti di Genova erano presente anche parte dei membri dell'associazione 'Mondo che vorrei', che raduna i familiari delle 32 vittime di Viareggio del 29 giugno 2009. "Lo Stato non ha fatto la propria parte per la strage di Viareggio, ritirando la costituzione di parte civile dopo che Fs ha risarcito la somma per la ricostruzione di parte del quartiere distrutto dall'esplosione della cisterna gpl".

Tutte le notizie di Viareggio