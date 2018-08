Cuoiopelli sorpassa il Ponsacco in amichevole. I rossoblù si consolano con Benericetti dal Pontedera

Volto nuovo in casa dell’Fc Ponsacco 1920: il club rossoblù, infatti, ha ufficializzato oggi l’arrivo di Giovanni Benericetti (18) in prestito dal Pontedera, uno dei migliori giovani del vivaio granata e che già si stava allenando da qualche giorno agli ordini di mister Maneschi. Si tratta di un esterno di centrocampo, in grado all’occorrenza di agire sia da attaccante esterno che da laterale in una difesa a cinque, con trascorsi nei settori giovanili di Fiorentina e Lucchese e tre presenze la stagione scorsa in prima squadra (due in Coppa Italia di serie C e una in campionato), accompagnati da una rete decisiva nel 3-2 con cui la squadra di Maraia ha superato il Prato negli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria.

Nelle prime uscite con la nuova maglia si è già messo in evidenza centrando un palo nell’amichevole di Cenaia dell’11 agosto e realizzando una doppietta ieri a Peccioli. “E’ la mia prima stagione nel calcio dei grandi, ma le possibili difficoltà di ambientamento in una realtà e in un campionato nuovo non mi spaventano – ha detto il nuovo giocatore rossoblù-: anzi, sono motivato e felice di essere arrivato proprio all’Fc Ponsacco 1920, una società con obiettivi ambiziosi e una piazza calda e passionale”.

Intanto stamani, al Comunale di via della Rimembranza, è andato in scena il test con la Cuoiopelli, ambiziosa formazione d’Eccellenza che l’anno scorso ha mancato di un soffio la promozione in serie D, il secondo consecutivo dopo l’amichevole di ieri sul campo della Pecciolese. Mister Maneschi ha schierato una formazione sperimentale, rinunciando precauzionalmente a Mazzanti e Semprini, schierando dall’inizio i molti giovani a disposizione e gettando nella mischia gli elementi di maggiore esperienza solo nell’ultimo quarto di gara. Una gara utile soprattutto per mettere benzina nelle gambe dei rossoblù, che si è chiusa con la vittoria di misura (2-3) della Cuoiopelli. Note positive per l’Fc Ponsacco 1920, i gol di Benvenuti, cresciuto nel settore giovanile rossoblù, e di Tehe, al primo centro con la nuova maglia.

FC PONSACCO 1920-CUOIOPELLI 2-3

FC PONSACCO 1920: Bulgarelli, Lici, Carlucci, Menichetti, Colombini, Benvenuti, Remorini, Castorani, Ciappi, Benericetti, Zorica. Nella ripresa sono entrati Cirelli, Tazzer, Caciagli, Gremigni, Mariani, Onnis, Vanni, Tehe, Doveri e Albanese. All. Maneschi.

CUOIOPELLI: Morini, Rossi, Battistoni, Francesconi, Botrini, Donati, Niccolai, Paolicchi, Mancini, Mengali, Montaguti. Nella ripresa sono entrati Grasso, Benelli, Gambini, Landi, Martinelli, Mazzantini, Morelli, Orsi, Raffaelli e Tocchini. All. Cipolli.

Arbitro: Bacci di Lucca.

Marcatori: pt 4’Montaguti;, 11’ Benvenuti, 31’ Mengali (rigore), 38’ Mancini; st 29’ Tehe.

Nella foto: il direttore sportivo Andrea Luperini insieme al nuovo arrivo Giovanni Benericetti.

Fonte: Fc Ponsacco

