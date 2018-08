Disagi per raccolta abiti usati, risponde la Pubblica assistenza Montopoli

La consulta di Capanne ha nuovamente affrontato il problema dei cassonetti per la raccolta degli abiti usati, i quali sono stati dislocati sul territorio con un progetto in collaborazione con il comune di Montopoli.

Il presidente Ceccarelli risponde: "Come Pubblica Assistenza siamo consapevoli del disagio e dispiaciuti di quanto accade, ma non siamo addetti alla raccolta degli abiti conferiti nei cassonetti, ma questa è data in gestione ad una cooperativa addetta a tale servizio come da convenzione comunale. L'associazione del nome della pubblica assistenza con questa iniziativa è solo legata al progetto sociale con un contributo che la cooperativa ci versa in base agli abiti raccolti nei cassonetti, quello che possiamo fare come associazione è chiedere alle persone di non lasciare in questo momento gli abiti presso le campane oppure per chi non può farne a meno di portarli direttamente da noi presso la sede in via Mattei 4 a Capanne, in sacchi ben chiusi. Stiamo comunque cercando da giorni di contattare la cooperativa per venire a capo del problema, inoltre l'attuale disagio è dovuto, ma non giustificato dal cambio di cooperativa a cui affidata la raccolta in quanto la precedente in liquidazione".

Ringraziamo la consulta per la collaborazione, cercheremo di risolvere l'inconveniente prima possibile.

Fonte: Pubblica assistenza Montopoli

