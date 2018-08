Un 58enne è morto in ospedale dopo il grave incidente avvenuto ieri sera in viale Roma a Massa. L'uomo è stato investito mentre attraversava la strada da un'auto, venendo sbalzato per alcuni metri dal mezzo in sorpasso, finendo la tragica carambola contro una vettura in sosta. In poche ore, nonostante il trasferimento d'urgenza al Noa, il cinquantenne è morto. La polizia municipale ha effettuato i rilievi.

Tutte le notizie di Massa