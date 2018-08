"La pagoda in riva al mare è una casa": Neri (Pd) chiede spiegazioni in Consiglio

Una struttura in legno di una cinquantina di metri quadri a pochi metri dal mare sulla spiaggia del Twiga, un lusso da VIP tanto che strutture simili non sono presenti in nessun altro stabilimento balneare del Comune di Pietrasanta. Il problema è che la sua realizzazione potrebbe non rispettare le norme previste dai regolamenti comunali: “Il manufatto sembra possedere i requisiti di una civile abitazione, elettricità, wifi impianto Tv – spiega Ettore Neri capogruppo Pd in Consiglio Comunale che ha depositato un’interrogazione in merito - la dimensione e la tipologia sembrano non avere nulla a che fare con le tipologie usuali e consentite in queste aree, quali tende e ombrelloni”. Secondo l’ Art4. comma c) del P.U.A. In questa fascia di arenile è vietata ogni forma di edificazione comprese le recinzioni. Dovrà essere mantenuta a spiaggia ed utilizzata per ospitare esclusivamente ombrelloni e tende, attrezzi da spiaggia e mezzi nautici. La tipologia degli ombrelloni e delle tende dovrà essere, per forma e materiali impiegati, quella tradizionale tipica degli stabilimenti balneari della Versilia. Pertanto tale tipologia costruttiva appare in contrasto con la norma. “Qual è l’eventuale autorizzazione rilasciata dal Comune per la realizzazione di tale manufatto – si chiede Neri - il Comune ha provveduto ad accertare la conformità del manufatto? Esiste un’autorizzazione/nulla osta del Demanio per la realizzazione di tale manufatto e un’autorizzazione ambientale della sovrintendenza?”. Se poi si somma il fatto che la tenda è frequentata dall’onorevole Santanchè è ovvio che la questione diventa anche politica: "Si rischia di dare l'impressione che ci siano soggetti ai quali tutto è consentito –conclude Neri - anche accogliere tre o quattro massaggiatrici abusive sotto una grande costruzione in riva al mare che forse non è legittima, solo per il fatto che appartengono alla categoria dei ricchi e dei potenti. Una nuova aristocrazia spocchiosa e arrogante si sta formando nel nostro Paese?".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pietrasanta