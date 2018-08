I carabinieri di Orbetello hanno arrestato due fratelli di Roma, 26 e 27 anni, a Capalbio lungo l'Aurelia: in una borsa frigo c'era una confezione di un superalcolico con all'interno 420 grammi di hashish, divisa in 4 panetti da un etto e 20 grammi tagliati. I due incensurati avrebbero potuto ottenere dalla vendita della droga fino a 8mila euro. L'arresto per spaccio è avvenuto all'istante e dopo il processo per direttissima i fratelli hanno patteggiato un anno e 4 mesi di reclusione.

