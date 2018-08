Dopo le 1.093 persone in contemporanea che si sono tuffate in notturna dalla spiaggia delle Ghiaie a Portoferraio, anche domani, domenica 19 agosto 2018, si tenterà di superare il record. Dalle 21.30 sarà possibile arrivare per registrarsi ed entrare nell'area deicata ai bagnanti. Alle 22.30 il segnale acustico darà inizio alla prova e seguendo le istruzioni degli organizzatori sarà possibile stabilire un nuovo 'guinness'.

