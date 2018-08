Ghiozzi (Verdi): "Via l'amianto, mettiamo in sicurezza la salute"

Togliere l'amianto dai tetti di case popolari e private come dalle coperture di molti capannoni industriali e artigianali chiusi o ancora attivi è inderogabile.

Occorre un coordinamento che metta in sinergia le amministrazioni pubbliche locali e i privati per un piano di dismissione generale delle coperture di amianto.

L'amianto è un materiale riconosciuto come pericoloso per la salute di umani e animali e produce conseguenze letali per l'organismo anche dopo molti anni.

Il materiale di amianto più visibile è quaello delle coperture a tetto ma lo si può ritrovare fra l'altro anche nelle pareti delle abitazioni nei materiali isolanti come nella coibentazione dei mezzi di trasporto o disperso genericamente nell'ambiente, va eliminato ma è sempre più necessaria una convinta volontà politica che possa superare tutte le difficoltà e gli eventuali impedimenti.

I Verdi, propongono che si mettano a disposizione, uffici pubblici con personale competente capace di informare e aiutare i cittadini che volessero attivarsi per eliminare il pericolo amianto e mettere in sicurezza la propria salute come quella di tutti noi, è un diritto inalienabile non più eludibile.

Damiano Ghiozzi Verdi

