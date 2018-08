Gli stavano rovistando in auto, tenta di fermarli e viene accoltellato

Brutta disavventura per uno studente di 25 anni di Quarrata nelle prime ore di oggi, intorno alle ore 4.30. Il ragazzo era appena uscito da una festa privata in piazza San Francesco a Pistoia per recarsi alla sua Fiat 500, ma all'interno vi erano due uomini che stavano cercando di arraffare tutto quel che potevano.

Al suo arrivo i due ladri sono rapidamente usciti dall’auto, poi uno di essi ha estratto un coltello da pesca con una lama di 15cm e ha ferito il 25enne: il ragazzo è stato colpito con un fendente di striscio al torace che gli ha provocato una ferita nella regione mammaria sinistra. I due si sono quindi dati alla fuga.

Alcuni dei presenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato i carabinieri che arrivati sul posto si sono messi alla ricerca dei ladri. I due stati bloccati in via Abbi Pazienza da alcune pattuglie poco dopo. Uno dei due ha tentato inutilmente di disfarsi del coltello gettandolo sul marciapiede dove è stato immediatamente recuperato.

I due, A.B. 36enne di Pistoia e C.A., 28enne cittadino marocchino clandestino colpito da espulsione, autore materiale del ferimento, sono gravati da una lunga serie di precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Sono stati quindi condotti presso gli uffici del comando provinciale di viale Italia e dopo la formalizzazione dell’arresto per tentata rapina impropria, sono stati trasferiti al carcere di Santa Caterina.

La vittima è stata soccorsa da persona del 118 e trasportata al pronto soccorso del San Jacopo dove la ferita gli è stata suturata con prognosi di 15 giorni.

