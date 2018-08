Un ragazzo aretino è morto oggi dopo una caduta di alcune centinaia di metri sul Cervino. Si tratta di Matteo Pes, 28 anni, studente di Storia dell'Università di Firenze, lavorava anche in un bed and breakfast del centro di Arezzo. L'incidente si è verificato a 3.700 metri di quota, nel passaggio del 'Enjambee' a valle della Capanna Carrel. Il ragazzo era in vacanza con un amico, lo stesso che ha dato l'allarme.

