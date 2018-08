Sostegno all'Umbria: serata di solidarietà al Tapassion

Una cena per non dimenticare l'Umbria e il devastante terremoto del 2016. L'iniziativa in programma lunedì 20 agosto, è organizzata dal locale di Tirrenia Tapassion con la collaborazione della Confcommercio Provincia di Pisa. Alla cena saranno presenti il sindaco di Norcia Nicola Alemanno e l'assessore alla Cultura e al Sociale Giuseppina Perla.

“L'intento è quello di non dimenticare e che nessuno dimentichi quelle popolazioni e le aziende di quei territori a distanza di tre anni, in cui i problemi restano ancora moltissimi. Semplicemente partecipando alla cena si dà un piccolo ma significativo contributo a quei territori” – questo l'invito del presidente di ConfLitorale ConfcommercioPisa Fabrizio Fontani. Il menù della serata, tipicamente umbro, sarà a base di prodotti acquistati direttamente dalle aziende colpite dal sisma. Si parte con antipasto di norcineria varia con pecorini di norcia, poi zuppetta nursina, gnocchetti al petto d'oca, pasta al ragù di pecora, fricco' di Gubbio, timballo di lenticchie di Castelluccio, acqua vino e caffe. Il costo della cena è di €30. Ad allietare la serata, alla quale parteciperanno anche le autorità locali, ci sarà il giovane muscista Federico Biagetti, classe 1989, cantautore, chitarrista, polistrumentista, ha aperto i concerti di Zucchero all’Arena di Verona nel Maggio 2017. Per prenotazioni contattare il 328 1210350.

