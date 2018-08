Tragedia di Genova, gli ultras del Viareggio esprimono solidarietà con uno striscione

'Viareggio abbraccia Zena', è questo quanto si legge su uno striscione esposto questa mattina dagli ultras del Viareggio calcio per esprimere la loro vicinanza a Genova e alle vittime del crollo del ponte Morandi. Lo striscione è stato attaccato sul ponte girante che porta in Darsena. Gli ultras del Viareggio sono peraltro gemellati con quelli del Genova. Lo striscione era già stato esposto a Camaiore ieri durante il triangolare con il Pisa e la squadra locale per il torneo 'Viareggio 100'.

Tutte le notizie di Viareggio