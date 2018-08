Travestita da uomo rapina hotel di lusso a Firenze

Una donna travestita da uomo ha sottratto 700 euro dalla cassa di un hotel di lusso non distante dal centro di Firenze con l'aiuto di due complici. Da quanto è stato ricostruito la donna è arrivata a bordo di una Nissan con targa inglese con un uomo al volante e un'altra donna che è rimasta all'uscita, forse a fare il palo. Una volta scesa dall'auto si è avvicinata alla reception per chiedere informazioni su una stanza, poi ha chiesto all'addetto di cambiargli 50 euro e nella confusione ha portato via i soldi salendo in macchina con i complici. La donna, secondo quanto riferito da testimoni, era travisata da uomo.

Sul posto sono arrivate le volanti ma i malviventi sono riusciti a fuggire. Gli agenti, grazie alle telecamere, li hanno individuati, sembra siano stranieri, e scoperto che l'auto era già stata usata per una rapina a un distributore l'8 agosto scorso nella zona di Genova.

Ai tre, due donne di 26 anni e un uomo di 30, già conosciuti alle forze dell'ordine, in caso di cattura verrà contestato anche il reato commesso a Firenze.

Tutte le notizie di Firenze