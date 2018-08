Tris di arrivi per la Colligiana: ecco Jonathan Granito, Dario Milianti e Samuele Stampa

Jonathan Granito, Dario Milianti e Samuele Stampa sono tre nuovi giocatori della Colligiana. Tre elementi di comprovata esperienza arrivano quindi in biancorosso a dare manforte ai giovani in rosa che riusciranno sicuramente a crescere anche grazie a loro.

Jonathan Granito, attaccante pisano classe 1983 (206 presenze in C2, 188 in Serie D e 60 in Eccellenza con 35 gol), non ha certo bisogno di particolari presentazioni per chi mastica calcio. Cuoiopelli, Carrarese, Messina, Rimini, Pontedera, Lucchese, Tuttocuoio, Ponsacco Massese e Montecatini le casacche vestite in carriera.

Dario Milianti, difensore, anche lui classe 1983, a parte qualche presenza in C2 con l’Imolese, 163 presenze in Eccellenza con Armando Picchi e Forte dei Marmi, 315 presenze in Serie D con Venturina, Imperia, Saluzzo, Cascina, Massese, Montecatini e Varesina.

Il difensore livornese (come Milianti) Samuele Stampa è un classe 1995. Cresciuto nel settore giovanile della società labronica, vanta 102 presente in Serie D con le maglie di Jolly e Montemurlo, Massese, Montecatini e Montevarchi.

A Jonathan, Dario e Samuele va il benvenuto in maglia biancorossa.

