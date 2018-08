Truffa dello specchietto a Montaione: denunciato un 31enne

Truffa dello specchietto a Montaione. Un pensionato di 70 anni ha denunciato ieri ai carabinieri di essere stato raggirato da un uomo in via Filicaja: la vittima, mentre si trovava alla guida della sua auto in via Filicaja di Montaione, era stato avvicinato da un giovane che sostenendo di aver subito un danno allo specchietto retrovisore, gli aveva chiesto un risarcimento immediato di 80 euro in contanti. L’anziano aveva con sé solo 20 euro, ma era intenzionato a pagare il finto danno, tanto da rendersi disponibile a ritirare il restante importo ad un bancomat. Il truffatore, forse per il timore che l’anziano nel frattempo avvisasse le forze dell’ordine o qualche conoscente, ha deciso di allontanarsi con i 20 euro.

I carabinieri si sono subito messi alla ricerca dell'uomo e con l’ausilio dell’impianto di videosorveglianza comunale, sono riusciti in poche ore a risalire all’autore del misfatto: si tratta di un 31enne pregiudicato originario di Siracusa.

