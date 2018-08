Violenta lite in Corso Italia: spunta un coltello. Ferito all'occhio un uomo

Violenta lite in Corso Italia a Pisa ieri pomeriggio: due persone hanno iniziato a discutere, forse per via di un cellulare conteso, fino a passare dalle parole ai fatti. Si tratterebbe di due cittadini stranieri. Uno di questi ha tirato fuori un coltello e lo ha usato contro l'altro che ha riportato una ferita al sopracciglio fortunatamente senza ulteriori conseguenze. Immediata la chiamata al 118: l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cisanello in condizioni non gravi. L'aggressore ha fatto perdere le tracce di sé.

