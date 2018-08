Andrea Kaemmerle in "Balla!" alla Rocca di Santa Maria a Monte

Andrea Kaemmerle interpreta il suo spettacolo dal titolo “Balla!”. Da mercoledì 22 a sabato 25 agosto 2018 alle 21,30 per quattro sere all’interno della Rocca che si trova nel centro storico di Santa Maria a Monte (Pisa), nell’ambito del festival teatral - gastronomico “Utopia del Buongusto. Tra ironia e musica, va in scena un monologo dedicato alle produzioni minori dei grandi scrittori che vede sul palcoscenico anche il violinista Roberto Cecchetti. Oltre ad oggetti di Federico Biancalani.

La rappresentazione si ispira al racconto “Il violino di Rothschilld” di Cechov ed è, in generale, dedicata a tutte le produzioni minori dei grandi scrittori. Le opere scritte in fretta e furia da chi è passato alla letteratura per “giganti” da 600 pagine e che magari in un´ora di pioggia, al riparo di una tettoia ha scritto tre paginette. È l´occasione per produrre uno spettacolo diverso e ripartire a mescolare le carte del fare teatro e controllare che in 28 anni di strada non si sia smarrita qualche altra viuzza impervia per il paradiso.

Sicuramente il violino puro di Cecchetti e l´ironia di Kaemmerle potranno essere benzina per un esperimento che mira a stupire e sedurre il pubblico ancora una volta. Un copione sorprendente, a suo modo diverso da tutte le precedenti produzioni di Guascone Teatro, più riflessivo ma non per questo meno divertente, più introspettivo ma non meno esuberante, sicuramente spiazzante.

Alle 20,00 cena in luogo negli stand gastronomici della Sagra della Patata Fritta. Informazioni e prenotazioni al 3280625881-3203667354. Programma completo su www.guasconeteatro.it. Da non perdere una visita al centro storico con la casa del Carducci e la meravigliosa vista dalla Rocca.

Istruzioni per un buon uso di Utopia - Le cene iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30. Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. Cena (facoltativa) ore 20,00 – Euro 12,00 –Escluso eventi speciali. Inizio spettacoli ore 21,30 - Euro 8,00 - Escluso eventi speciali.

Il Festival - Con l’estate ritorna il festival Utopia del Buongusto di Teatro Guascone (Pontedera – Pisa) che quest’anno compie ventuno anni ed entra nel suo secondo ventennio di vita. Come sempre, promette anche per il 2018 un pieno di serate a base di cene e Teatro. Ventunesimo atto di scorribande del primo esperimento internazionale di vita godereccia. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Due le cifre che l’accompagnano: oltre 1300 serate in venti anni con più di 125.000 spettatori.

In cinque mesi ci saranno 47 date disseminate in tutta la Toscana, dal 15 giugno fino al 20 ottobre tra le province di Arezzo, Livorno, Firenze, Lucca e Pisa, in 18 Comuni: Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Crespina Lorenzana, Fucecchio, Livorno, Montaione, Pisa, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terranuova Bracciolini e Vicopisano.

Fonte: Ufficio Stampa

