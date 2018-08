Bando contributi affitto a Pisa, mozione per riaprirlo da Diritti In Comune

Abbiamo depositato una mozione in Consiglio comunale, come annunciato negli scorsi giorni, in cui impegniamo il sindaco e la giunta comunale a rispettare quanto contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale n.166 del 2018 e di conseguenza a dare mandato agli uffici competenti di riscrivere il bando per l'erogazione del contributo all'affitto riaprendo conseguentemente i termini con una nuova scadenza da fissare almeno al 30 settembre per consentire a quanti non hanno fatto domanda di poterla ripresentare.

Infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 11, comma 13, dl 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 il quale prevedeva:“ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della legge 431/98, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi (…) devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione”.

Visto che il bando del Comune di Pisa contiene, invece, questa norma discriminatoria e anticostituzionale è necessario e doveroso modificarlo in base alla sentenza della Corte Costituzionale.

Riteniamo molto gravi le posizioni tenute al riguardo dall'assessore Ziello del Comune di Cascina che non ha intenzione di rispettare queste disposizioni a conferma di politiche razziste e discriminatorie. Colpisce ad oggi il silenzio del sindaco Conti e della assessora Gambaccini su una vicenda che riguarda la tutela del diritto all'abitare per decine e decine di famiglie.

Ci auguriamo che questa nostra mozione venga quindi approvata dal consiglio comunale del 4 settembre anche per evitare valanghe di ricorsi e contenziosi che ci vedranno nel caso al fianco delle cittadine e dei cittadini a cui viene negato un diritto.

Diritti in comune: Una città in comune - Rifondazione Comunista - Pisa Possibile

