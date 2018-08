Biblioteche, nasce il primo polo nel Grossetano

Creare e sviluppare un polo provinciale all’interno del Servizio bibliotecario nazionale partendo dall’esperienza della Rete Biblioteche e Archivi di Maremma. E’ questo il fulcro della convenzione sottoscritta dal Comune di Grosseto e dal Ministero dei beni e delle attività culturali per l’adesione della Rete al Servizio bibliotecario nazionale con l’obiettivo di garantire un accesso più ampio e una migliore circolazione e conoscenza del patrimonio librario e documentario.

Gli impegni del Polo. Il Polo lavorerà per incrementare il catalogo collettivo del Servizio bibliotecario nazionale, formare e aggiornare il personale delle biblioteche che ne fanno parte, dotarsi dei servizi informatici necessari, garantire l'adozione di tutti gli standard previsti dal progetto da parte delle biblioteche partecipanti al Polo; coordinarsi con l'Istituto centrale per il catalogo unico e le attività bibliografiche del Servizio bibliotecario nazionale e svolgere il ruolo di riferimento e coordinatore delle biblioteche per ogni tipo di iniziativa che si renda necessaria nell'ambito della cooperazione e della promozione della cultura.

“Il Polo grossetano inserito nel Servizio bibliotecario nazionale - afferma Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di Sistema della Rete Biblioteche e Archivi di Maremma - rafforza il ruolo della Rete Biblioteche e Archivi di Maremma nella promozione e nella fruizione del patrimonio culturale messo a disposizione dai suoi soggetti e potenzia ancora di più i servizi rivolti agli utenti. Negli ultimi mesi la Rete è cresciuta molto, aprendosi a nuove tecnologie e opportunità che la stanno consolidando come punto di riferimento per la crescita culturale e sociale delle comunità locali e dei singoli territori, stimolando anche collaborazioni e sinergie. Continueremo a lavorare in questa direzione contando su crescenti adesioni e il supporto della Regione Toscana che ha sostenuto anche l’adesione al Servizio bibliotecario nazionale e che ringraziamo”.

“L'opportunità di avere il Polo grossetano nel Servizio Bibliotecario Nazionale, grazie soprattutto al MIBACT con cui si sono stipulati la Convenzione e il Piano di Lavoro – aggiunge Luca Agresti, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Centro di rete delle Biblioteche e Archivi di Maremma - favorisce l’ulteriore visibilità del patrimonio bibliografico e documentario della provincia di Grosseto appartenente agli enti locali e ai tanti istituti di grande rilievo culturale che aderiscono al Sistema. La Maremma è una terra ricca di storia e tradizioni uniche al mondo, che costituiscono l'eccellenza del nostro territorio, e le biblioteche e gli archivi rappresentano la fonte principale da cui attingere informazioni per facilitare la ricerca e l'approfondimento. Il punto di forza del Polo grossetano va ricercato proprio nella condivisione delle scelte politiche e organizzative relative al catalogo, in linea e nella continua programmazione di attività comuni di formazione e condivisione delle risorse”.

La Rete delle Biblioteche e Archivi di Maremma. I Comuni che fanno attualmente parte della Rete Biblioteche e Archivi di Maremma, costituita nel 1999, sono: Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Orbetello, Roccastrada, Scansano e Scarlino. Insieme a loro, la Rete comprende attualmente anche la Provincia di Grosseto, l’ISGREC, Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, la Fondazione Grosseto Cultura - con le biblioteche di Clarisse Arte e del Museo di Storia Naturale - la Fondazione “Luciano Bianciardi” di Grosseto, l’Istituto statale di istruzione superiore “Antonio Rosmini” di Grosseto, l’Istituto statale di istruzione secondaria “Leonardo da Vinci” di Arcidosso e il Polo Liceale Grossetano.

I servizi. Nelle strutture aderenti alla Rete Biblioteche e Archivi di Maremma è possibile consultare e leggere libri e riviste; usufruire del prestito, anche interbibliotecario, di libri, anche in lingua straniera, riviste, dvd, cd musicali, audiolibri e tablet con decine di libri digitali; consultare il catalogo collettivo on line e accedere alle sezioni librarie e documentarie per bambini e ragazzi; consultare fondi locali, antichi e archivi storici e accedere a postazioni Internet e alla biblioteca digitale attraverso la piattaforma MediaLibrary On Line. Le biblioteche, inoltre, ospitano spesso iniziative culturali, quali incontri con autori, laboratori di lettura per adulti e bambini, mostre, spettacoli teatrali e appuntamenti ludico-didattici per utenti più piccoli. Tutti i servizi sono gratuiti e per usufruirne è sufficiente registrarsi presso una delle strutture aderenti al Sistema documentario integrato grossetano con la tessera sanitaria. Per informazioni e per conoscere tutti i servizi della Rete, è possibile consultare anche il sito www.bibliotechemaremma.it.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Arcidosso