Bus turistici, la municipale sanziona 5 pullman non in regola

Continua l’attenzione della Polizia Municipale per la corretta osservazione delle norme della ZTL per i bus turistici. Sabato mattina una pattuglia dell’Autoreparto ha sorpreso 4 pullman che circolavano in Ztl senza permesso: per loro è scattato un verbale da 81 euro. La Sas richiederà il doppio della tariffa del permesso. Sanzionato anche un quinto autista perché aveva terminato la carta alla stampante del tachigrafo digitale di bordo. Gli agenti non hanno quindi potuto controllare i dati inerenti la guida tra cui la pausa ed il riposo del conducente. Per l’uomo è scattato un verbale da 51 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

