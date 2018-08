Nella mattinata di sabato a Perignano di Lari i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino 25enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Pisa per una condanna per rapina commessa a Pistoia nell’anno 2015. E’ stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pisa.

