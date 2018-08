Duccio Dini, scarcerato uno dei responsabili. Giorgia Meloni: "Sono schifata"

Sulla notizia della scarcerazione di uno dei responsabili della morte di Duccio Dini, 29enne fiorentino sbalzato dalla sua moto e investito lo scorso 10 giugno in via Canova a Firenze durante un folle inseguimento in auto tra persone appartenenti alla comunità rom, interviene anche l'esponente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni con un tweet. Già il Comune di Firenze aveva manifestato la propria amarezza attraverso le parole dell'assessore al Welfare Sara Funaro.

"Apprendo con sconcerto della scarcerazione di uno dei Rom responsabili della morte del 29enne Duccio. Dopo soli due mesi di carcere ha potuto festeggiare Ferragosto in famiglia come se nulla fosse. Vale così poco la vita di un italiano? Sono veramente schifata!".

Nessuna condanna definitiva a carico del 27enne che è stato scarcerato dal giudice, perché su di lui graverebbe l'accusa di tentato omicidio e non di omicidio volontario come sugli altri.

Tutte le notizie di Firenze