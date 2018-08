Emma Villas Siena, parta la preparazione per la prima Superlega

E’ cominciata la preparazione della Emma Villas Siena in vista di quello che sarà il primo campionato di Superlega della storia di questa società. La squadra si è radunata questo pomeriggio, lunedì 20 agosto, al PalaEstra di Siena. Tutti presenti i pallavolisti che comporranno il roster biancoblu, ad eccezione dei quattro che sono ancora impegnati con le rispettive Nazionali: Gabriele Maruotti, Saeid Marouf, Yuki Ishikawa e German Johansen.

Il Presidente Giammarco Bisogno ha salutato i giocatori della squadra e i membri dello staff tecnico senese, augurando a tutti un buon lavoro. Il massimo dirigente della Emma Villas ha effettuato il discorso di inizio stagione, poi anche il coach Juan Manuel Cichello ha parlato con i vari componenti della squadra che hanno iniziato a lavorare secondo le indicazioni del preparatore atletico Omar Pelillo.

Un primo assaggio del lavoro che li attenderà nelle prossime settimane, un periodo che sarà dedicato alla preparazione fisica e atletica in vista delle prime amichevoli del precampionato biancoblu. La prima amichevole verrà giocata il 19 settembre a Siena contro i campioni d’Italia di Perugia, le due squadre torneranno ad affrontarsi proprio a Perugia pochi giorni dopo, il 25 settembre. Due sfide veramente affascinanti che vedranno i senesi battagliare contro uno dei team più forti del Paese e in tutta Europa.

“Ci ritroviamo in questo primo giorno di lavoro – commenta il Presidente della Emma Villas Siena, Giammarco Bisogno –, la Superlega è un’avventura che dobbiamo vivere con serenità e tranquillità, dovremo gestire questa nuova categoria e quindi un nuovo mondo. Conosciamo l’impegno che avremo di fronte a noi, parlerò ai ragazzi ricordando loro che devono vivere l’annata con la massima serenità e con il massimo rispetto. Ai ragazzi dico che devono essere consapevoli che vanno a rappresentare un movimento che è partito da zero e che vanno a rappresentare una città importante, chiederò loro di dimostrare il massimo attaccamento a questo progetto”

“Vedo grande concentrazione ed entusiasmo – afferma il direttore generale della Emma Villas Siena, Vittorio Sacripanti –, che sono elementi importanti per lavorare bene e con la prospettiva di appassionare il nostro pubblico e muovere l’interesse generale. In questo roster ci sono dei ragazzi esperti, tra cui quelli che ancora non sono a Siena perché impegnati con le rispettive Nazionali, e altri giocatori più giovani e tanto interessanti che siamo molto soddisfatti che facciano parte di questo gruppo”.

Questa settimana i giocatori biancoblu si alleneranno martedì 21 agosto dalle ore 16 alle ore 18, mercoledì dalle ore 18 alle ore 20,45, giovedì dalle ore 16 alle ore 18, venerdì dalle ore 18 alle ore 21 e sabato dalle ore 15,30 alle ore 18.

Questi gli orari della biglietteria del PalaEstra per acquistare biglietti della partita della Nazionale e per acquistare gli abbonamenti per poter vedere da vicino le gare della squadra nella prossima stagione in Superlega: martedì 21, giovedì 23, martedì 28 e giovedì 30 agosto dalle ore 17 alle ore 20; martedì 4 e mercoledì 5 settembre dalle ore 17 alle ore 20; giovedì 6 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 in poi.

Fonte: Emma Villas Siena - ufficio stampa

