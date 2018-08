Enel, selezioni in vista: corsi di formazione gratuiti a Piancastagnaio

I prossimi 28 e 30 agosto nella sala riunioni del Comune di Piancastagnaio si terranno i corsi di formazione gratuiti organizzati dai sindacati dei lavoratori elettrici (FLAEI-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL), con l’obiettivo di preparare i giovani che prenderanno parte alla selezione di dieci operativi indetta dalla società Enel Green Power per le Divisioni Operation & Maintenance ed Engineering & Construction/Drilling.

La Flaei-Cisl di Siena invita i candidati a prendere parte al corso pensato per dare un supporto concreto a coloro che tenteranno di cogliere l’opportunità di lavoro offerta da questa selezione.

“Abbiamo lavorato tanto per garantire un ritorno in termini di occupazione alle aree geotermiche della Toscana - dichiara Simona Ciacci Segretario UST-CISL Siena -, con l’augurio che questa importante fonte di energia rinnovabile, gestita con tutte le attenzioni che la produzione di energia elettrica richiede, possa continuare a dare sviluppo ed occupazione ai nostri territori”.

Le assunzioni, con contratto di apprendistato, sono riservate ai residenti nei comuni sede di impianto geotermico che, per quanto riguarda la provincia di Siena, sono Radicondoli, Chiusdino e Piancastagnaio.

Per poter partecipare al bando di selezione, i candidati devono avere un’età inferiore ai 30 (30 anni non compiuti al 1.1.2019), essere in possesso di diploma di geometra, perito (meccanico, meccatronico, elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico, chimico, minerario, telecomunicazioni), ipsia (meccanico, elettrico, elettronico, manutenzione e assistenza tecnica, sistemi energetici), liceo scientifico, ragioneria (solo se in possesso di attestato di frequenza ed idoneità al corso di aggiornamento sulle tecnologie geotermiche) con voto pari o superiore a 70/100.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Piancastagnaio