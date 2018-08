Festa del sacrificio, il messaggio di pace della comunità senegalese di Cascina

Oggi ricorre la Festa del sacrificio, celebrazione seguita da tutte le comunità islamiche del mondo, che rievoca le gesta di Abramo. In questa occasione la comunità senegalese di Cascina ha lanciato un messaggio di pace attraverso le parole si Seye Malik, Legale rappresentante della comunità senegalese di Cascina.

“La comunità senegalese di Cascina riconferma la sua ferma condanna di ogni atto di violenza prodotto dal fondamentalismo islamico. L’Islam è una religione di pace, di solidarietà, di tolleranza e per questo esecriamo senza se e senza ma ogni atto di violenza perpetrato in suo nome. Nel giorno della Festa del sacrificio, una delle ricorrenze più importanti per la nostra religione, preghiamo per un futuro di pace e per tutte le vittime degli atti di violenza”.

