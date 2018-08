Giglio, affonda yacht. Tutti salvi i passeggeri tra cui 5 bambini

Due piccole navi da crociera sono state colte d'improvviso da un'ondata di maltempo all'Isola del Giglio. Raffiche sopra i 30 nodi hanno sorpreso e colpito l'isola. A bordo delle due imbarcazioni c'erano circa 400 persone. Le piccole navi, che avevano cercato di lasciare il porto, sono state danneggiate dalle onde nella zona di Campese e Giglio Porto. Le due imbarcazioni sono tornate in porto mentre l'acqua avevano iniziato a salire nelle due piccole navi.

Nessun ferito tra i passeggeri ma tanto spavento. Il Comune ha organizzato l'arrivo di un traghetto per trasportare i croceristi a Porto Santo Stefano come conferma anche il sindaco Sergio Ortelli. Un'altra piccola imbarcazione con una decina di persone si è trovata in difficoltà ma tutti, assicura Ortelli, sono stati riportati salvi a terra.

La barca affondata all'Isola del Giglioera uno yacht di 15 metri con a bordo 9 persone, tra cui anche 5 bambini: tutti sono stati messi in salvo. Tra loro c'era anche Guido Meda, noto giornalista sportivo televisivo. Lo yacht è sbattuto sugli scogli ed è affondato.

