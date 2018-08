Si è verificato un incendio a Firenze in via Niccolò da Tolentino. Il rogo è avvenuto all'interno di una casa poco dopo le 15 di oggi, lunedì 20 agosto. All'interno dell'appartamento è stato rinvenuto il corpo senza vita di un gatto. L'appartamento interessato e quello sovrastante sono stati dichiarati momentaneamente inagibili in attesa dei lavori di ripristino.

