Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente vicino al campo sportivo di Zambra, in via Cammeo, a Cascina. Attualmente si trova nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale Cisanello a Pisa in prognosi riservata, le sue condizioni sarebbero gravi, ma stabili. L'incidente è avvenuto ieri, domanica 19 agosto, intorno alle ore 21.30. Ancora d achiarire le dinamiche dell'incidente.

