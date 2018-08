La Capannina compie 89 anni, festa con Jerry Calà e Anna Tatangelo

La Capannina di Franceschi compie 89 anni ed è pronta a festeggiare con tutto il suo pubblico.

Lo storico locale di Forte dei Marmi, pilastro della movida della costa marina e un must per chiunque (residente o turista) voglia vivere appieno l'estate in Versilia, spegnerà le 89 candeline mercoledì sera (22 agosto) in un evento unico che fin da adesso promette di registrare il sold out.

Mercoledì 22 Agosto due personaggi che rispondono ai nomi di Jerry Calà e Anna Tatangelo celebreranno insieme al grande pubblico l'89° Compleanno della Capannina.

La Famiglia Guidi con in mano il timone del locale più antico al mondo in attività dal lontano 1977 e, in prossimità di ogni anniversario, ha sempre voluto gratficare il suo pubblico con spettacoli ed attrazioni di buon livello.

Non farà eccezione questo 2018 con il raggiungimento di un ennesimo prestigioso traguardo per il locale fortemarmino. Un Gran Galà che si prospetta da tutto esaurito che vedrà protagonista la bellissima Anna Tatangelo a fare non solo da madrina, ma anche da cantante, difatti duetterà con il mattatore Jerry Calà, icona che da oltre ventidue anni impersona la voglia di vivere e la spensieratezza tipica degli anni Ottanta.

Dai film di Vanzina di oltre 30 anni fa alla Versilia odierna tante cose sono cambiate, ma Jerry rimane ancora il comune denominatore che mette d’accordo generazioni così diverse, tutte desiderose di vivere ore spensierate nel locale simbolo del Made in Italy.

La grande serata dell'anziana signora della notte versiliese - che sembra però ancora una ragazzina tracciando di anno in anno il proprio cammino tra tradizione e innovazione - inizierà alle 21:00 con l'apertura del Ristorante. Poi, dalle 23.30, inizierà il party vero e proprio fino all'ormai rituale taglio della torta dei patron Gherardo e Carla Guidi, momento clou della festa.

Apriranno le danze i Dj Charlie Dee, Stefano Natali, e Stefano Busà al Piano Bar, in attesa del momento clou allorché Jerry metterà in scena il suo spettacolo “Sapore di Mare” (che quest’anno compie 35 anni) accompagnato dalla band per proseguire a metà serata con il classico taglio della torta.

Per l’occasione saranno disponibili i biglietti online di accesso prioritario sul sito www.lacapanninadifranceschi.com e lieviticket.it

Fonte: Ufficio stampa

