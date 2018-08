La Notte delle Streghe, Marradi conta oltre 5.000 presenze

Streghe, magia, personaggi fantastici e misteriosi e poi tanta, tanta gente per le vie e piazze di Marradi sabato scorso. Anche questa edizione de “La Notte delle Streghe”, promossa dal Comune e organizzata dalla Pro Loco, è stata un successo: oltre 5000 presenze e 200 tra figuranti e volontari. Una manifestazione che, per l'atmosfera, le scenografie, le coreografie e i costumi curati nei minimi dettagli, anche quest'anno ha stregato - è proprio il caso di dire - le persone che hanno affollato il borgo dell'Alto Mugello dall'imbrunire fino a tarda notte. Un'atmosfera magica, calata ancora una volta nelle diverse ambientazioni allestite per tutto il paese, con il mondo di Hogwarts ed Harry Potter, streghe e maghi, fauni, negromanti, spiriti e anime possedute. Il clou a mezzanotte con il tradizionale rogo della strega e lo spettacolo pirotecnico sul greto del fiume Lamone. Poi, musica no stop alle piscine. E per tutta la serata hanno funzionato un affollato stand gastronomico a base di cinghiale e altri punti di ottima ristorazione locale, ma anche banchi con oggettistica a tema.

Vie affollate e presenze elevate, nota con soddisfazione il sindaco Tommaso Triberti: “Anche questa edizione ha raggiunto numeri importanti - sottolinea -, un'edizione record per presenze e per figuranti, una festa che ormai è appuntamento fisso dell'estate e richiama visitatori dal versante della Toscana e della Romagna. Questa edizione ha superato le 5000 presenze - rimarca il sindaco -. Non si può che esprimere soddisfazione e ringraziare ovviamente la Pro Loco per l'organizzazione, ed è doveroso fare un plauso a tutti i volontari, soprattutto giovani e giovanissimi, che per mesi hanno lavorato con entusiasmo ininterrottamente per realizzare le scenografie e i costumi”. Aggiunge il sindaco Triberti: “Un'edizione ottima insomma e che dà lo stimolo per iniziare a pensare alla prossima dove, sono certo, Marradi riuscirà a stupire ancora con la fantasia, gli allestimenti e anche potenziando alcuni aspetti organizzativi come parcheggi o altri servizi che sono importanti, considerati i numeri che ormai - conclude il sindaco Triberti - rasentano quelli della sagra delle castagne e del marron buono”.