Lardo di Colonnata, torna la festa del piatto apuano più tipico

Dopo il successo di “Lardo in città” - la tre giorni organizzata da Pubblica Assistenza in piazza Alberica che ha portato il celebre salume in centro - torna l’ormai tradizionale “Festa del Lardo di Colonnata”. Dal 23 al 26 agosto il paesino nel cuore delle cave ospiterà la celebre manifestazione che con la sua offerta gastronomica a base di piatti tipici riesce a richiamare ogni anno centinaia di turisti e visitatori. L’organizzazione sarà ancora a cura di Pubblica Assistenza, che garantirà a pranzo e a cena un menù a base di tordelli al ragù, gnocchi lardo pinoli e pomodorini, taglierini nei fagioli, lardo con pomodorini, quadrotti di polenta con gambero e lardo, lard buger con patatine, salsicce con fagioli e cotiche, grigliata mista, panini con lardo e patatine fritte.

Durante la manifestazione sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito per collegare il parcheggio in località “la stazione” al centro di Colonnata. «Si tratta di una manifestazione attesa e consolidata, che accende i riflettori su questo straordinario paese nel cuore delle cave. La fama di Colonnata non è dovuta solo alla sua collocazione geografica, al centro di un panorama impervio e suggestivo, ma anche alle capacità dei suoi abitanti che attingendo alla tradizione gastronomica locale hanno rilanciato un prodotto tipico di eccellenza, il lardo, apprezzato e richiesto in tutto il mondo» ha commentato l’assessore alle Attività Produttive Andrea Raggi.

Fonte: Ufficio stampa

