Liquorificio Morelli, apre a Castagneto Carducci il primo negozio monomarca

Da un’idea nata un anno fa quasi per gioco, si concretizza oggi la scommessa dell’antica grapperia di Forcoli: apre oggi il primo negozio monomarca del Liquorificio Morelli. Ad aprirlo, nel cuore di Castagneto Carducci, sono Massimo Ceccanti e Inga Labuckiene, già titolari del S'à dì d'andà, enoteca e gastronomia che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i vini a Castagneto. Una scelta che nasce dalla fiducia dei due titolari nei prodotti di Forcoli: “L’idea di questo negozio – raccontano Luca, Marco e Paolo Morelli- nasce da una serata come tante ai tavoli del S'à dì d'andà. Massimo e Inga sono degli estimatori dei nostri prodotti e abbracciano il nostro concetto di artigianalità, tradizione e rispetto delle materie prime del territorio. E’ stato naturale compiere questo passo insieme”. I prodotti di Paolo, Marco e Luca avranno così un punto importante di distribuzione in Toscana, in una posizione strategica. Il nuovo negozio di via Vittorio Veneto 42, con le insegne del Liquorificio Morelli e del S'à dì d'andà, è arredato con i colori del liquorificio, arancio e nero, e al suo interno è possibile trovare tutta la gamma di prodotti.

Fonte: Ufficio stampa

