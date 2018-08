Martedì del centro storico, una nuova serata di divertimento

Domani (martedì 21 agosto) è previsto il nono appuntamento con “Il Martedì del centro storico”, nel cuore di San Miniato. Torna la chiusura al traffico, secondo la formula consolidata della ztl temporanea, che prenderà il via alle 19.

Si parte con gli aperitivi e le nuove proposte dei locali di San Miniato e poi tutti a cena con i tavoli all’aperto nei locali del centro storico. A seguire intrattenimento musicale con l’esibizione di “Menestrelli Acoustic Duo” in via IV Novembre e il concerto dei “Fuori Porta” in Piazza Mazzini. Alla Loggetta del Fondo si esibirà “Tom all’una” mentre in Piazza del Popolo è previsto il mercatino.

Il “Martedì del centro storico” è promosso da Centro Commerciale Naturale di San Miniato, Confesercenti Toscana Nord, Confcommercio Pisa, Pro Loco, San Miniato Promozione, Consulta territoriale di San Miniato, col patrocinio del Comune di San Miniato.

“Giro di boa per i martedì dell’estate. Andiamo verso gli ultimi appuntamenti che si stanno rivelando molto interessanti e piacevoli per chi decide di trascorrerli nel centro storico di San Miniato – dichiara l’assessore Giacomo Gozzini -. Un’iniziativa che conferma il grande successo del format, frutto del grande lavoro di squadra messo in atto da operatori, associazioni e istituzioni”.

