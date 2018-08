Narrastorie, a Arcidosso di parla di fisica e di non solo: il programma

Sono cinque diversi appuntamenti quelli che a Arcidosso (GR) propone la seconda giornata di“Narrastorie”, il festival del racconto di strada voluto dall’Amministrazione Comunale e organizzato dalla Pro Loco di Arcidosso con il sostegno di Enel Green Power, la cui direzione artistica è affidata a Simone Cristicchi.

DOMANI martedì 21 agosto si comincia con un doppio appuntamento pomeridiano dedicato ai più piccoli: alle ore 16.30 il Parco del pero ospita Casa di fiaba, una lettura e laboratorio di sculture di carta, a cura deIl Soffiasogni e ChissàDove.

Alle ore 17.30, sempre al Parco del pero, Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio sono invece i protagonisti dello spettacolo per bambini “TaNa liberAtutti”.

Gli appuntamenti sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione (Fabiana 3496002087- Emanuela 3485640409). Gli spettacoli e i laboratori per bambini saranno effettuati anche in caso di pioggia. In questo caso si svolgeranno al chiuso e l’accesso sarà garantito in via prioritaria agli abbonati.

Alle ore 18.00, nella Corte del Castello, Gabriella Greison presenta il suo “Monologo Quantistico”. Lo spettacolo prende spunto da una fotografia scattata nel 1927 a Bruxelles, sulla scalinata dell'Istituto di Fisica Solvay. Sono ritratti 29 uomini in posa: 17 erano o sarebbero diventati dei premi Nobel. Gabriella Greison racconta di questa fotografia, e di coloro che hanno creato la fisica quantistica e quindi il nostro mondo.

Alle ore 21.15, in Piazza del teatro Mario Perrotta presenta con “Milite ignoto”, la pièce in cui racconta il primo, vero momento di unità nazionale. È nelle trincee che gli “italiani” si sono conosciuti e ritrovati vicini. Perrotta immagina tutti i dialetti italiani uniti e mescolati in una lingua d’invenzione che regala allo spettacolo un suono sconosciuto ma poggiato sulle viscere del nostro paese.

Alle ore 22.30 nella Corte del Castello, il palcoscenico passa a Vincenzo Costantino "Cinaski" che presenta “Nato per lasciar perdere”, letture e monologhi sulla scia della last generation, in una prospettiva poetica e musicale che rintraccia le modalità dello stand up theatre di matrice anglosassone e della canzone recitata, un assolo del poeta Bardo, narratore, reader e neo-comunicatore. Scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Costantino "Cinaski" che proporrà “Nato per lasciar perdere”, recital di letture e monologhi. Alla chitarra Simone Cristicchi.

Gli spettacoli della Corte del Castello e di Montelaterone sono gratuiti ma su prenotazione fino a esaurimento posti. Gli spettacoli della piazza del Teatro sono a pagamento.

Il costo del biglietto per gli spettacoli a pagamento è di 15 euro; è possibile acquistare l'abbonamento a tutti gli spettacoli al costo di 60 euro.

I biglietti si possono acquistare direttamente presso l'ufficio della Pro Loco, oppure direttamente in Piazza del Teatro a partire dalle ore 20.15. Per prenotare: Infoline Ufficio Pro Loco 388 8656971.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Arcidosso