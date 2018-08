Nascondeva 9 ovuli di eroina, arrestato a Sovigliana

Ieri, 19 agosto, intorno alle 16, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Empoli, hanno identificato presso il Parco dei Mille di Sovigliana un 24enne di nazionalità nigeriana senza fissa dimora, F.M., che si aggirava in zona con fare sospetto. Grazie al controllo da parte degli agenti, è stato appurato che il 24enne nascondeva in bocca due ovuli di eroina sigillati in un cellophane bianco termosaldato. L’uomo è stato sottoposto a una nuova verifica ed è emerso che nelle tasche dei pantaloni celava 3 ovuli nella tasca sinistra e 4 in quella destra, per un totale di 9 ovuli in cellophane termosaldati. L’uomo è stato arrestato, visti i precedenti penali, si è ipotizzato che la sua sia un’attività di spaccio continuativa, aggravata dal luogo in cui verrebbe praticata, perché frequentato da minori. Dopo il rito direttissimo disposto dal pm di turno, è stato disposto a carico del 24enne il divieto di dimora a Vinci, Empoli e Firenze.

Controlli effettuati presso i parchi pubblici sono stati effettuati anche il 18 agosto intorno alle 23 in via Salvagnoli. Il personale del Commissariato ha identificato due cittadini stranieri, un 24enne marocchino, E. Q., trovato in possesso di 0,39 grammi di hashish, che è stato segnalato alla Prefettura, e H. M., anch’egli marocchino di 30 anni, che è stato denunciato perché privo di titolo valido all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale.

