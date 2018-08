Paesaggi Musicali Toscani, Gloria Campaner a San Quirico d'Orcia

Ultima settimana di appuntamenti con Paesaggi Musicali Toscani la rassegna di musica classica organizzata da Comune di San Quirico d'Orcia con il patrocinio della Regione Toscana in collaborazione con l'associazione culturale "Musica Insieme" e in programma a San Quirico d’Orcia (Si) fino al 26 agosto. La pianista Gloria Campaner, pluripremiata e affascinante virtuosa di fama internazionale sarà protagonista (martedì 21 agosto ore 21.15 San Quirico a Palazzo Chigi) mentre mercoledì 22 agosto doppio appuntamento alle ore 17.00 a San Quirico nel Teatrino di Palazzo Chigi con I BassifondiAlfabeto Falso e alle ore 21.15 a Palazzo Chigi I Solisti di Milano Classica e Choi Tung Yeung al violino solista sulle musiche di Schubert Saint-Saëns. Giovedì 23 agosto ore 6.00 San Quirico Chiesa di Vitaleta Gli Otto Violoncelli di Torino con Max Tan violino solista nel Concerto all’alba su musiche di Williams, Bach, Vivaldi, Verdi, Bartok, Villa-Lobos, Murgia. Giovedì 23 agosto ore 21.15 San Quirico Palazzo Chigi Weiyin Chen al pianoforte e Ania Filochowska al violino su musiche di Mozart, Bolcom, Beethoven, Wienawski. Venerdì 24 agosto ore 18.00 a Castelmuzio (Santo Stefano in Cennano) Apollo’s Fire in concerto su musiche di Pachelbel, Bach, Telemann. Il concerto dedicato alla memoria di David Bellugi è invece in programma con La follia Barocca, Enrico Casazza al violino, Marcello Scandelli al violoncello, Lenka Molcanyiova al flauto dolce (sabato 25 agosto ore 21.15 Chiesa Collegiata). A chiudere l’edizione 2018 sarà domenica 26 agosto ore 18 a Palazzo Chigi di San Quirico d’Orcia Aizuri String Quartet con Ariana Kim e Miho Saegusa violini, Ayane Kosaza viola, Karen Ouzuonian violoncello.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Quirico d'Orcia