Parità di genere, Massarosa aderisce al Patto dei Comuni di Anci

Il Comune di Massarosa con Delibera di Giunta n.183 del 26 luglio 2018 ha aderito al "Patto dei Comuni per la parità di genere" così come proposto da Anci, un patto che ha l'obiettivo di combattere stereotipi, promuovere la parità e potenziare le azioni contro la violenza sulle donne.

Il documento è frutto di un lungo percorso guidato da ANCI che ha visto il coinvolgimento di molti amministratori locali uniti dalla volontà di sottoscrivere un forte impegno a favore della parità di genere e contro la violenza sulle donne.

" Massarosa con la sua Amministrazione – spiega l'Assessora ai servizi alla persona Simona Barsotti – aderendo a questo patto, conferma e sigilla la ferma volontà di proseguire azioni e politiche al fine di promuovere e potenziare le azioni contro la violenza sulle donne. Al centro del 'Patto dei Comuni' viene posto il sostegno alle esperienze e reti di presidi quali i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio che i comuni per primi hanno istituito e incoraggiato.

Tutte le preziose e indispensabili iniziative e attività di prevenzione e di ascolto promosse in Versilia dal Centro Antiviolenza 'L'Una per l'altra' - prosegue l'assessora - sono sostenute dalla nostra Amministrazione e, da qualche mese, grazie all'impegno di tutti gli attori del tavolo di rete presente a livello versiliese, è attiva anche la Casa Rifugio per una risposta precisa e un supporto maggiore a tutte le donne in grave difficoltà.

Un impegno particolare – conclude Simona Barsotti – sarà dedicato anche alla realizzazione di progetti culturali mirati alla crescita e consapevolezza dei concetti di rispetto e parità delle donne, di supporto alla conciliazione dei tempi di vita della famiglia e del lavoro. Tutte queste azioni saranno condivise con le istituzioni, gli enti ed organizzazioni del mondo del volontariato impegnate sul tema e con i cittadini.

Un obiettivo da portare avanti tutti insieme per contribuire a migliorare la società e portare reali benefici alle generazioni future". Un utile riferimento per informazioni: centroantiviolenzaviareggio@gmail.com N.Verde 800800811

Fonte: Comune di Massarosa - ufficio stampa

