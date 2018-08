Pericoloso incendio a Torre Argentiera, impegnati due elicotteri dalla Regione

Pericoloso incendio in corso in zona Torre Argentiera su Monte Argentario. Le fiamme partite dalla valle del Pozzarello si sono propagate velocemente in direzione della storica torre, sospinte da forti raffiche di vento grecale. Sul posto sono giunte due squadre di volontariato, il direttore operazioni con una squadra operai dell'unione dei comuni delle Colline Metallifere.

Impegnati due elicotteri della protezione civile regionale, uno in arrivo da Siena e uno già operativo arrivato da Grosseto che ha comunicato difficoltà nell'intervento a causa del vento e di un temporale in prossimità della zona. Squadre dei vigili del fuoco stanno giungendo in zona per presidiare le abitazioni.

È stato dato preallarme per i mezzi nazionali e sono in corso valutazioni per evacuare alcune abitazioni.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

